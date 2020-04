Grande Fratello Vip 4: tutti i verdetti della semifinale ma non è ancora finita. L'8 aprile la finale

Colpi di scena nella semifinale del Grande Fratello Vip 4 che è andata in onda ieri, primo aprile 2020. Si definiscono anche i nomi dei finalisti per l'atto finale del reality di Canale5, fissato per l'8 aprile.

Per approfondire leggi anche: Chi è al televoto

Facciamo il punto. La puntata si è conclusa con l'eliminazione di Antonio Zequila, Licia Nunez e Teresanna Pugliese.

Antonio Zequila ha lasciato la casa senza salutare dimostrando tutto il suo disappunto.

I finalisti sono quattro: Paolo Ciavarro (l'ultimo in ordine di tempo), Sossio Aruta, Paola Di Benedetto (ha guadagnato la finale ieri primo aprile) e Aristide Malnati. In nomination ci finiscono in tre: Patrick Ray Pugliese, Andrea Denver e Antonella Elia. Due tra questi finiranno in finale.