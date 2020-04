Claudio Brachino con un video spiega la separazione da Mediaset: "Dopo 32 anni non c'era più gas"

"Emotivamente per me è un giorno che ricorderò a lungo questo 31 marzo 2020 perché è stato il mio ultimo giorno di lavoro in Mediaset” inizia così il video su facebook di Claudio Brachino, giornalista Mediaset per ben 32 anni e fino a luglio direttore di Videonews. Il giornalista originario di Viterbo, dopo tante supposizione tra web e social (clicca qui), dice la sua sulla separazione con Mediaset: “Il comunicato è uscito, è una separazione consensuale non stiamo qui a dire né perché né per come. Come diceva il grande Eduardo De Filippo 'le storie d’amore durano 7 anni, poi sono come quelle bottiglie che si aprono, il tappo ad un certo punto cade e non c’è più il gas' e insomma succede che il gas possa finire dopo 32 anziché 7 anni". E nel finale un'avvertenza: "Non mi sento in declino".