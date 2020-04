Lucio Presta attacca duramente Barbara d'Urso: "Produce orrore televisivo"

Tutti contro Barbara d'Urso. Tra preghiera in diretta con Salvini (clicca qui), il consiglio della varechina per pulire le zampe dei cani (clicca qui) e la petizione online per cancellare il suo programma Live non è la d'Urso (clicca qui), non è un bel momento per uno dei volti più noti di Mediaset. Contro la Barbara nazionale si è schierato Lucio Presta agente dello spettacolo, classe 1960, tra i più potenti della tv. E lo ha fatto con una clamorosa invettiva sui social, senza mai nominare la presentatrice campana. "Posto che l’orrore televisivo che produce ogni giorno, ogni mese, ogni anno la suora Laica in paillettes è ormai da tempo sotto gli occhi di tutti, e quindi vorrei non tornare sull’argomento. Quello che mi domando ogni giorno è: come mai una testata giornalistica come Videonews accetta di mettere la firma su tanto poco e tanto orrore?". E qui presta si lancia in una serie di ipotesi sino a una chiosa finale durissima: "Io faccio da tempo la mia parte e nessuno dei miei assistiti va ospite dalla signora delle paillettes. Ora che la facciano gli altri...".