Stanotte a Firenze, alla scoperta dei capolavori su Rai Uno oggi primo aprile 2020 con Alberto Angela

Stregati dalla bellezza di Firenze in un programma di Rai Uno che va in onda stasera mercoledì primo aprile 2020. E' la Firenze che raccontata da Alberto Angela nel suo ciclo di viaggi in Italia che Rai1 ripropone stasera alle 21.20.

Di notte, senza le folle dei turisti, si avrà il privilegio di scoprire una delle città più visitate e ammirate del mondo: il Davide di Michelangelo, la Primavera di Botticelli e molti altri antichi capolavori prenderanno vita sotto gli occhi degli spettatori.

Una grande produzione, arricchita da ospiti d’eccezione come Andrea Bocelli, Giusi Buscemi, Giancarlo Giannini e un omaggio all’astrofisico professor Giovanni Bignami.

Muovendosi in una Firenze notturna, e quindi ancora più suggestiva, Angela porterà il pubblico dentro gli Uffizi, gli farà scoprire monumenti famosi come la cupola del Brunelleschi, il campanile di Giotto, i capolavori del Rinascimento, ma anche le tracce dei piccoli orfani cresciuti nello Spedale degli Innocenti, le antiche armi e le corazze, i sontuosi vestiti e i gioielli di corte. E ricorrendo perfino alle tecniche della polizia scientifica - quasi in un moderno CSI - Alberto Angela riuscirà a far rivivere la Firenze dei Medici in una luce nuova.