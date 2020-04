Coronavirus, Roby Facchinetti racconta come è nato il brano "Rinascerò, rinascerai" dedicato a Bergamo

Il brano "Rinascerò rinascerai" di Roby Facchinetti dedicato alla sua Bergamo messa in ginocchio dal Coronavirus e pieno di speranza è primo in classifica. Sui social ringrazia l'Italia e spiega come è nato: "Io e Stefano (D'Orazio, altro elemento dei Pooh con cui ha lavorato a questa canzone, ndr) vogliamo davvero ringraziare tutti, una volta di più ci avete saputo meravigliare e commuovere, e il vostro aiuto a chi soffre per questa terribile calamità resterà nel tempo come una delle testimonianze più forti e preziose della qualità dell’anima degli italiani. Dopo che il dolore e la rabbia avevano preso il sopravvento su di me alla vista di quella fila interminabile di camion carichi di bare mi è venuta la voglia di fare qualcosa con la muscia. Sapevo che su quei mezzi dell’esercito c’era anche un mio parente, sapevo che c’era un amico carissimo, sapevo che c’erano decine di conoscenti. La musica del brano 'Rinascerò, rinascerai' è nata poco tempo dopo quella visione, quella consapevolezza, quella rabbia. Per riscattare tutto, anche il dolore, provando a fare qualcosa per la mia città ferita". Poi Facchinetti svela com’è stato costruito il brano. “Subito dopo aver composto la musica del brano, con in mente le parole del titolo, ho telefonato a Stefano. Ed è lui che debbo, voglio, ringraziare. Ha capito subito tutto e in poco tempo ha messo sulle note le parole giuste. Anzi: le giuste emozioni”, racconta l’ex Pooh. Anche Sting ha scritto una canzone sull'emergenza Coronavius e l'ha dedicata all'Italia (clicca qui per ascoltarla)