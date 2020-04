Ascolti tv, Harry Potter vince la gara di martedì 31 marzo 2020: il film del maghetto supera i 4 milioni

MUSICA

Coronavirus, il video della canzone che Sting dedica all'Italia: "Mi manca la mia casa in Toscana"

Una canzone per l'Italia e per la "sua" Toscana. Con tutto il mondo e il suo Paese d'adozione in piena emergenza, Sting ha voluto con la sua musica dare un sostegno virtuale. "Molti di voi sono separati da quelli che amano. Questa canzone parla di loro" spiega il cantante inglese in un video inviato a Pascal Vicedomini, giornalista e conduttore televisivo,e pubblicato su Facebook nel quale parla ...