Cosa vedere stasera in tv, programmi e film del primo aprile 2020: da "Stasera a Firenze" su Rai1 al Gf vip 4

Mercoledì primo aprile 2020 con la programmazione televisiva che offre programmi e film molto attesi dagli spettatori. Stasera in tv c'è l'imbarazzo della scelta. A partire dalla semifinale del Grande Fratello Vip 4 su Canale 5 (leggi). Il reality condotto da Alfonso Signorini vedrà la finale, l'8 aprile.

Su Rai Uno c'è invece "Stanotte a Firenze", documentario condotto da Alberto Angela che racconta le bellezze e le opere d'arte delle città italiane in una suggestiva atmosfera notturna.

"Una moglie per papà" su La5, "Mine vaganti" su Rai Movie e "John Wich – Capitolo 2" su Italia Uno, fra i film dei canali televisivi.

Il dettaglio

Rai Uno 21:25 – Stanotte a Firenze (Documentario)

Rai Due 21:20 – Maltese – Il romanzo del Commissario (Serie Tv)

Seconda puntata in replica de "Maltese – Il romanzo del Commissario", serie tv del 2017 con protagonista Kim Rossi Stuart nei panni del Commissario Dario Maltese. In questo episodio Dario Maltese inizia a ricomporre i pezzi e a condurre le prime indagini per far luce sull'omicidio dell'amico/collega Gianni Peralta, ucciso il giorno del suo matrimonio insieme alla moglie.

Rai Tre 21:20 – Chi l'ha visto?

Rai Movie 21:10 – Mine vaganti (Film commedia)

Diretto da Ferzan Özpetek, il film racconta la storia di Tommaso Cantone, un giovane omosessuale originario del Salento che abbandona il suo bigotto paese natio per andare a vivere a Roma. Tutto cambia quando Tommaso, costretto a ritornare dalla sua famiglia in Puglia, è determinato a rivelare ai parenti il suo vero orientamento sessuale.

Rete 4 21:25 – Fuori dal coro

Canale 5 21:20 – Grande Fratello Vip (Reality Show)

Italia Uno 21:26 – John Wich – Capitolo 2 (Film d'azione)

La5 21:10 – Una moglie per papà (Film commedia)

La7 21:15 – Atlantide – Storie di uomini e di mondi (Programma d'approfondimento)

Torna una nuova puntata del programma televisivo di approfondimento culturale condotto dal giornalista, scrittore e attore Andrea Purgatori. In ogni puntata Purgatori racconta ai telespettatori le biografie, le imprese e le gesta di uomini leggendari che hanno scritto e fatto la storia del Mondo.

TV8 21:30 – Antonino Chef Academy (Talent show)

Sky Cinema Uno 21:15 – Vita segreta di Maria Capasso (Film drammatico)