Barbara d'Urso, tra il tutorial su come togliere la mascherina e messaggi cifrati a chi la critica - video

Barbara d'Urso fa sempre parlare di se, nel bene e nel male. Nelle ultime ore è stata nel mirino delle critiche. Prima con la preghiera in diretta televisiva con Salvini (clicca qui), poi per i consigli di un suo ospite su come lavare le zampe ai cani quando rientrano a casa dopo la passeggiata (clicca qui) e infine perché online sta galoppando una raccolta firma per far sospendere la sua trasmissione "Live non è la d'Urso" (clicca qui). Ma lei va oltre e da casa si dedica a un tutorial su come togliere la mascherina anti contagio da Coronavirus in maniera corretta. Poi però dà la buonanotte con una foto sibillina in cui un testo di un libro dice "a volte il male perseguita il guerriero della luce. Egli lo invita nella sua tenda e dopo aver ascoltato ogni cosa si alza e se ne va. Il male ha parlato tanto, è talmente stanco e vuoto che non riuscirà a seguirlo". Insomma parlate pure che Barbara d'Urso guarda oltre.