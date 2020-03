Buon compleanno Simone Ventura! La star della tv compie 55 anni

Oggi 1 aprile è il compleanno di Simona Ventura. La star della televisione compie 55 anni e resta una delle presentatrici più importanti del panorama italiana.

Nata nel Bolognese nel 1965, si trasferisce da piccolissima con la famiglia a Chivasso in provincia di Torino. A 21 partecipa come concorrente a Il gioco delle coppie, quiz di Canale 5, vince Miss Muretto ad Alassio e partecipa di diritto a Miss Italia e poi a Miss Universo nel 1988. Il suo esordio nella tv nazionale è al fianco di Giancarlo Magalli in Domani sposi. Entra come praticante nella redazione sportiva di Telemontecarlo raccontando i Mondiali di calcio 1990 in Italia, gli Europei del 1992 e le Olimpiadi a Barcellona nello stesso anno. Entra nella squadra della Domenica Sportiva e da lì è un crescendo. Passa a Mediaset e si consacra con Mai dire gol, Scherzi a parte, Festivalbar, Le Iene, Matricole, Zelig.

Nel 2001 torna in Rai e si afferma con Quelli che... il calcio che conduce per dieci edizioni. E poi l'Isola dei famosi e il Festival di Sanremo (2004). Lancia X Factor e poi lo segue in Sky nel triennio 2011-2013. Dopo alcuni anni ai margini il ritorno come giudice ad Amici di Maria de Filippi e a conduce Temptation island Vip di nuovo a Mediaset. Dal 1998 al 2008 è stata sposata con il calciatore Stefano Bettarini da cui ha avuto due figli.