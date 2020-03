Pechino Express 2020, Collegiali salvate dalla busta nera. Quattro coppie in Corea del Sud per la semifinale

Pechino Express 2020, le Collegiali nominate dai Wedding Planner (vincitori della prova vantaggio) salvate dalla busta nera in una puntata, quella del 31 marzo, che fa stare fino all'ultimo con il fiato sospeso. Alla fine, quindi, le quattro coppie camminano insieme verso la semifinale in Corea del Sud. Un'ottava tappa che ha avuto anche il suo momento di gossip quando il conduttore dell'adventure game, Costantino della Gherardesca, ha chiesto a Max Giusti come fosse andata in Cina. "Molto faticosa, molto faticosa", risponde Giusti. "Ma come Max? Sei stato sei anni con Selvaggia Lucarelli, che vuoi che sia la Cina!", replica della Gherardesca. La classifica finale vede in prima posizione i Wedding Planner (Enzo Miccio e Carolina Giannuzzi), seguono le Top (Ema Kovac e Dayane Mello) e i Gladiatori (Max Giusti e Marco Mazzocchi). Ultime le Collegiali (Nicole Rossi e Jennifer Poni).