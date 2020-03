Claudio Brachino fuori da Mediaset. L'annuncia l'azienda del Biscione: "Decisione consensuale"

Claudio Brachino è fuori da Mediaset. L'annuncio lo dà l'azienda del Biscione con un comunicato: “Si conclude oggi consensualmente il rapporto professionale tra Mediaset e il giornalista Claudio Brachino" dice la nota. Il giornalista nato a Viterbo e che a ottobre ha compiuto 60 anni, da tempo non appariva in video e rumors di corridoio raccontano di rapporti deteriorati negli ultimi tempi dopo la decisione dell'azienda di sostituirlo con Mauro Crippa nella direzione di Videonews. Così negli ultimi mesi la sua intenzione sembrava fosse quella di lasciare Mediaset. Oggi il comunicato.

Brachino, laureato in Lettere e Filosofia a Roma, lavorava per l'azienda di Cologno dal 1988 (all'epoca Fininvest). Dopo alcuni anni come collaboratore esterno si trasferisce a Milano nel 1991. E’ stato vicedirettore e conduttore del tg Studio Aperto, direttore di Videonews e Sport Mediaset, responsabile di programmi informativi come Top Secret, Mattino Cinque, Tiki Taka, Quarta Repubblica.