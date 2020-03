Petizione online contro Barbara d'Urso e la sua trasmissione, firmano quasi in centomila

Una petizione online contro Barbara D'Urso e la sua trasmissione, lanciata dopo la preghiera in diretta (clicca qui), andata in onda domenica sera su Canale 5, nella puntata di 'Live, non è la D'Urso'. "Questa volta ha superato il limite", ha spiegato sulla piattaforma Mattia Mat, l'utente che ha promosso la petizione per chiedere che il programma di uno dei volti di punta di Mediaset in questi ultimi anni “venga cancellato definitivamente”. Il titolo della raccolta firme lanciata su change.org è più che esplicito, 'CancellareIProgrammiDellaDurso' e ha ormai quasi raggiunto le 100mila firme (l'obiettivo è raggiungere al più presto quota 150.000) in poco più di ventiquattro ore.