Coronavirus, Pippo Baudo: "In tv vorrei rivedere Fantastico e Canzonissima"

Pippo Baudo, ospite martedì 31 marzo di "Un Giorno da Pecora", su Rai Radio1, ha raccontato come sta vivendo questo periodo di isolamento casalingo, causato dall’emergenza coronavirus. Cosa fa in casa tutto il giorno? "Sono a casa, tranquillo, non esco da un mese. Leggo, ascolto musica, cammino e guardo molta tv. Ieri sera, ad esempio, ho rivisto Montalbano". Lei è uomo di televisione: a suo avviso ora le persone vogliono vedere solo informazione e approfondimenti o anche intrattenimento? "L’informazione ci vuole, è indispensabile. Però un po' più di intrattenimento non farebbe male, per spensierare un po'". Ha proposto di rivedere sul piccolo schermo show memorabili come Fantastico e Canzonissima. "Io l’ho proposto, sono i grandi show del sabato sera Rai. Si potrebbe rimandarli così come sono stati fatti, sarebbe un bello spettacolo, in quei programmi c’erano un sacco di ospiti internazionali, come Madonna". In molti programmi oggi il contributo degli ospiti arriva via Skype o web. Che giudizio dà di queste nuove modalità? "Mi sembra come andare in bicicletta e sentire che stai in macchina. Onestamente - ha detto Baudo - preferirei rivedere le vecchie puntate di Canzonissima, non solo le mie, ma quelle di Corrado, della Carrà".