Don Matteo 13, l'idea di Terence Hill per la nuova stagione della fiction girata in Umbria. Cosa può cambiare

Don Matteo 13, la nuova stagione della fiction girata in Umbria si farà. Rivedremo in Rai, sul piccolo schermo, il popolare parroco di Spoleto interpretato da Terence Hill. Ma ci saranno novità, delle quali ha parlato l'attore.

Proprio Terence Hill infatti, in una intervista ha accennato a una novità per Don Matteo 13. A Tv Sorrisi e Canzoni l’attore ha spiegato che una delle missioni a cui la produzione cerca di non sottrarsi mai è fare sempre meglio della stagione precedente. E a tal proposito Terence Hill ha spiegato che quest’anno, per esempio, hanno proposto dieci prime serate, a differenza di altre stagioni in cui c’erano dodici o tredici episodi. “La mia idea - ha affermato poi - è di cambiare la struttura, sul modello di Montalbano, e fare non dieci ma cinque episodi per ogni stagione. In questo modo i tempi di scrittura si ridurrebbero e la permanenza sul set si limiterebbe a quattro-cinque mesi. Inoltre ciascuno di noi avrebbe più tempo per stare con la famiglia e il pubblico avrebbe un Don Matteo nuovo ogni anno”.