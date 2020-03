Grande Fratello vip 4, lo sfogo di Teresanna Pugliese nella notte: "Quanta ipocrisia nella Casa" Video

Grande Fratello Vip 4 verso la conclusione dell'8 aprile. In attesa della puntata di domani, 1 aprile 2020 in onda su Canale 5, nella notte Teresanna Pugliese, si confida con Licia, infastidita dal comportamento di Sossio e Antonella che durante la serata si sono sfidati a colpi di gavettoni. Amareggiata dice “Vorrei essere come te sai?”.

“No io ormai non mi faccio più domande” risponde l'attrice mentre l’ex tronista fa: “Qua si prende il sole, si urla e basta. Ti voglio chiedere una cosa, rispondimi sinceramente, credi che quello che pensiamo io e te non lo pensano anche altri?”.

Licia, sicura di non essere ascoltata, risponde “Ma certo che no, ovvio” mentre Teresanna subito la incalza dicendo “Quello che pensa Antonio, che non trova giusto che sia in finale, non lo pensa solo lui, ma almeno lo dice, per questo vedo molta ipocrisia qua dentro” rivelando così il suo disaccordo verso il comportamento di Sossio nella Casa (guarda qui il video).