Ascolti tv lunedì 30 marzo 2020: Commissario Montalbano vince, Harry Potter fa un altro grande risultato

EPIDEMIA

Coronavirus, Wuhan riapre: l'economia cinese cerca di ripartire - video Sky

Nelle ultime 24 ore in Cina si è verificato un decesso a causa del Coronavirus e 48 nuovi casi, tutti importati. A Wuhan e nella provincia dell’Hubei non si sono verificati nuovi contagi. Dall’inizio della pandemia in Cina si sono registrati 81.518 casi e 3.305 decessi. Globalmente 76.052 pazienti sono stati dimessi dagli ospedali mentre 2.161 sono ancora in cura. Così la Cina prova a ripartire. ...