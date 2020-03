Stasera in tv, Harry Potter e il Principe Mezzosangue oggi martedì 31 marzo su Italia 1. Le anticipazioni

E' martedì e su Italia 1 continua la programmazione dei film di Harry Potter. Dopo Harry Potter e l’Ordine della Fenice, oggi 31 marzo 2020 andrà in onda in prima serata Harry Potter e il Principe Mezzosangue.

Per approfondire leggi anche: La programmazione di tutti i film della saga

E' questo il sesto capitolo della saga e uno dei più discussi. Infatti il film - così viene presentato da Mediaset - non ha potuto per limiti temporali e anche di budget affrontare approfonditamente la storia narrata del libro. Uno dei tagli più discussi e che ha fatto infuriare i fan del maghetto è stato sicuramente la scelta di non girare il funerale di Albus Silente, considerato invece uno dei momenti più commoventi mai scritti da J.K. Rowling.

Diretto da David Yates, Il Principe Mezzosangue rimane malgrado le critiche uno dei capitoli più cupi e introspettivi di tutta la saga tanto che per la prima volta il film è stato classificato come Rating GP, ossia adatto alle famiglie e non adatto ai bambini più piccoli.