Amici 2020 serale, Javier Rojas: proposta per Talisa spiazza tutti prima della finale. La reazione degli altri

Amici 2020 serale si avvia verso la finale di venerdì 3 aprile, in onda su Canale 5 e condotta da Maria De Filippi. Sono quattro gli allievi che se la giocheranno e che si stanno preparando all'appuntamento: Giulia, Gaia, Nicolai e Javier.

Non solo lavoro, c'è anche tempo per parlare d'altro, anche delle questioni di cuore. Come ha fatto oggi, lunedì 30 marzo, Javier Rojas. Il finalista parla in giardino con gli altri finalisti e racconta di Talisa. Gli altri restano spiazzati quando afferma: “Ora ti dico, a Talisa le fanno una carta di lavoro, cosi Talisa può venire qui, può venire a Roma e rimanere qui con me.” ha dichiarato Javier.

Giulia Molino afferma: “Ma questo cambia idea ogni giorno? Locos, Riflettici.” Javier ha aggiunto: “No, perché? Io volevo farle una chiamata .Vi avevo detto che avrei voluto chiamarla“. Il riferimento è alla richiesta fatta dal ballerino poco prima della semifinale di poter parlare con la sua ex fidanzata, Solveig. Una richiesta che non ha tuttavia avuto seguito in quanto la ragazza ha rifiutato di sentirlo anche per rispetto a Talisa stessa. (clicca qui per guardare il video)