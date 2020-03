Ballando con le stelle 2020 salta, cosa andrà in onda nel nuovo sabato sera di Rai1. La scelta è fatta

Ballando con le stelle 2020 è ormai un miraggio. A causa dell'emergenza Coronavirus è stato rinviato a data da destinarsi (forse se ne riparla realisticamente a settembre). In una intervista a La Repubblica il direttore di Rai1, Stefano Coletta, ha annunciato cosa verrà inserito nel palinsesto del sabato sera dopo la fine di Fiorello con Viva Raiplay. Un programma che, nonostante le repliche, sta riscontrando un buon successo: le prime due puntate hanno ottenuto più di 4 milioni di telespettatori. E così anche per il mese di aprile si andrà avanti con le repliche.

“Dopo Fiorello al sabato proporrò il best of dei mattatori, da Morandi a Bolle”, ha anticipato Stefano Coletta. Che ha poi parlato del successo della Santa Messa, in onda ogni mattina dallo scorso 25 marzo con grossi risultati.