Harry Potter, stasera lunedì 30 marzo 2020 su Italia1 L'ordine della fenice: le anticipazioni del film in tv

Continua la saga di Harry Potter in tv. I giorni di lunedì e martedì sono per gli appassionati del maghetto su Italia 1. Oggi, lunedì 30 marzo 2020, va in onda L’ordine della fenice. Si tratta del quinto degli otto episodi della saga.

In questo quinto film Harry è abbastanza grande da capire fin in fondo l’eredità che ha ricevuto, non solo quella dei genitori che hanno perso la vita per salvarlo dal Signore Oscuro.

Ma anche quella degli altri maghi loro amici e mentori. Il preside Albus Silente è in effetti a capo di un’organizzazione segreta – L’ordine della fenice – per controbilanciare l’avvento del Male. Il quartier generale è a Grimmauld Place 12 a Londra (ricostruito negli Universal Studios di Orlando). Si tratta della tenuta della famiglia di Sirius Black, dove il ragazzo sopravvissuto trascorre l’estate dopo essere stato allontanato dagli zii e dal cugino babbano per aver invocato un incantesimo fuori dal mondo magico.

L’autorità di Silente viene messa in discussione dal Ministero (visitabile ai WB Studio Tour di Londra) che manda uno dei suoi funzionari più fidati e subdoli, Dolores Umbridge, interpretata da Imelda Staunton. Nei suoi tailleur rosa, la donna scatena il panico a Hogwarts, imponendo decreti sempre più punitivi. Mentre il giovane Potter viene guardato con sospetto dagli altri compagni, che in qualche modo lo incolpano per la morte di Cedric.

Un gruppo fidato di studenti, invece, è dalla sua parte. Sembra il passaggio di testimone generazionale perfetto perché, memori delle imprese dei propri genitori, questi ragazzi si mettono insieme e fondano l’Esercito di Silente. Un gruppo segreto per imparare le arti oscure e difendersi da Voldemort.