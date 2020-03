Stasera in tv, film e programmi di lunedì 30 marzo: Commissario Montalbano e Report in Rai. C'è Harry Potter

Una serata davanti alla televisione con l'imbarazzo della scelta quella di oggi, lunedì 30 marzo 2020. Tra i programmi TV di stasera ecco il ritorno del Commissario Montalbano le cui repliche spesso fanno la stessa fortuna (in certi casi anche sorte migliore) degli inediti.

Su Rai1 è prevista la replica della prima puntata della tredicesima stagione, mentre questo è il giorno atteso del programma di approfondimento "Report" su Rai Tre. Una trasmissione diventata popolare e ormai storica per le sue inchieste e condotta da Sigfrido Ranucci. Stasera approfondirà le tematiche sanitarie e sociali inerenti all'emergenza Coronavirus.

Programmi, ma anche film. Segnaliamo "Matrimonio a Parigi" su Canale 5, "Vento di passioni" su Rai Movie e un altro film della fortunata saga di Harry Potter: "Harry Potter e l'ordine della Fenice" su Italia Uno.

La miniguida

Rai Uno 21.25 – Il Commissario Montalbano (Serie Tv)

Rai Due 21:20 – Stasera tutto è possibile (Show)

Con la conduzione di Stefano De Martino, anche questa sera andrà in replica una puntata dello show "Stasera tutto è possibile" in sostituzione di "Made in Sud", la cui produzione è stata bloccata a causa dell'emergenza Coronavirus. Lo show prevede la sfida in canto, ballo ed imitazioni di diversi personaggi del mondo dello spettacolo.

Rai Tre 21:20 – Report (Programma di approfondimento)

Rai Movie 21:10 – Vento di passioni (Film drammatico)

Rete 4 21:25 – Stasera Italia – Speciale (Programma di attualità)

Il programma di attualità condotto da Barbara Palombelli torna con una nuova puntata incentrata sui numeri e sulle conseguenze economiche e sociali del contagio sul nostro Paese. Con ospiti in collegamento, si cercherà di fare il punto della situazione e di capire anche in che stato versa la sanità italiana.

Canale 5 21:21 – Matrimonio a Parigi (Film commedia)

Italia Uno 21:26 – Harry Potter e l'ordine della Fenice (Film fantastico)

La5 21:10 – Rosamunde Pilcher: La donna sulla scogliera (Film sentimentale)

La7 21:15 – Pearl Harbor (Film drammatico)

TV8 21:30 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti (Show)

Nono episodio della quinta stagione dello show condotto da Alessandro Borghese. Il noto Chef, nei panni di giudice, si troverà in Puglia, più precisamente nel Gargano, per stabilire chi tra Katia, Domenico, Vincenzo e Leonardo, vincerà il titolo di miglior ristoratore di pesce situato in quell'incantevole zona.

Sky Cinema Uno 21:15 – Men in Black (Film d'azione)