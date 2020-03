Coronavirus, Andrea Bocelli in concerto a Milano il giorno di Pasqua. Evento sarà trasmesso in tutto il mondo

Anche la musica per combattere il Coronavirus. Il sindaco di Milano, Beppe Sala, ha annunciato che il giorno di Pasqua Andrea Bocelli terrà un concerto con musiche sacre, solo e senza pubblico davanti, in Duomo. Un evento che sarà trasmesso in streaming tutto il mondo. L'obiettivo, ha spiegato lo stesso sindaco Sala, è quello di mostrare un'Italia forte e unita anche di fronte a una emergenza di proporzioni drammatiche come il Coronavirus. La Andrea Bocelli Foundation, peraltro, ha attivato sin da subito una raccolta fondi che ha avuto, come primo obiettivo, la donazione di quattro ventilatori polmonari al Covid Hospital di Camerino.

