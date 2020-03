Bella da morire, domenica 5 aprile l'ultima puntata: risolto il mistero della morte di Gaia. Anticipazioni

E' una delle fiction più apprezzate della Rai. Nella serata di ieri, domenica 29 marzo 2020, Bella da morire su Rai1, ha fatto registrare un altro successo di ascolti stravincendo sugli altri programmi: oltre 5 milioni di spettatori.

Adesso siamo all'atto finale. Domenica 5 aprile, Rai1 trasmetterà la quarta e ultima puntata della fiction. Nel finale di stagione della serie tv in quattro puntate con Cristiana Capotondi e Matteo Martari, verrà risolto il mistero della morte di Gioia. Una ricerca appassionanti colpi di scena. L'appuntamento comincerà alle ore 21.20.

Le indagini si concentrano su Paolo Bonsini. La polizia lo cerca. La relazione appena nata tra Eva e Marco termina bruscamente a seguito di una violenza. Mentre la Cantini si rifugia a casa del padre, Marco lascia Lagonero. Durante il suo viaggio, si imbatte in Sofia che appare scioccata. Così, decide di seguirla. Edoardo, dopo aver scoperto che Matteo è suo figlio, vuole conoscerlo. Rachele, nonostante la violenza subita, glielo presente ma Eva chiarisce che l'uomo non sarà mai un padre per il bambino. Svolta sulla ricerca di Paolo Bonsini. L'uomo è stato ucciso sulla riva del lago. Dunque, l'assassino di Gioia potrebbe non essere stato lui. Intanto, Marco è introvabile. Eva, dopo lunghe indagini, risolve il mistero della morte di Gioia. Tuttavia, la verità ormai portata a galla, la metterà in grave pericolo.