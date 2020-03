Ascolti tv, Bella da morire su Rai1 stravince la gara nella serata di domenica 29 marzo 2020

Trionfo negli ascolti in tv, ieri sera domenica 29 marzo 2020, per la terza puntata della fiction Rai con Cristiana Capotondi "Bella da morire". Bene anche "Live – Non è la D'Urso" che sfiora i 3 milioni netti così come "Che Tempo che Fa" su Rai2, mentre "Non è L'Arena" accarezza i 2 milioni di spettatori netti su La7.

"Bella da morire", nel dettaglio, su Rai1 conquista 5.547.000 spettatori netti pari al 19% di share. "Live – Non è la D’Urso" è il secondo programma più visto (Canale 5 2.988.000 spettatori netti pari al 13.4% di share).

Su Rai2 "Che Tempo che Fa" è stato visto da 2.832.000 spettatori netti per il 9.2% di share. La seconda parte: "Che Tempo che Fa – Il Tavolo" fa 2.213.000 spettatori netti per il 9.1% di share. La trasmissione condotta da Massimo Giletti, "Non è L'Arena", fa segnare 1.967.000 spettatori netti per il 6.3% nella prima parte. Nella seconda parte: 1.922.000 spettatori netti per l'8.6% di share.

Su Italia 1, il remake del film del 1991 "Point Break" ha conquistato 1.645.000 spettatori netti con il 5.5% di share. Il film in prima tv "Suburbicon" con Matt Damon in onda su Rai3 è stato visto da 1.167.000 spettatori pari ad uno share del 3.8%. "Un'ottima annata", con Russell Crowe, in onda su Rete4, è stato visto da 945.000 spettatori netti con il 3.4% di share.