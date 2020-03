Michael Stipe (ex R.E.M.) torna con un inedito sul Coronavirus. Il video del brano su Instagram

Torna Michael Stipe, ex leader dei R.E.M. con un inedito pubblicato su Instagram sulla vita al tempo del Coronavirus. A sorpresa il cantante americano ha pubblicato il provino del brano “No Time for Love Like Now”, scritto insieme ad Aaron Dessner di The National. È un messaggio di amore e solidarietà oltre l’isolamento forzato per il Coronavirus. Stipe ha fatto il video da quella che sembra casa sua e il sound è molto vicino a quello degli ultimi album dei mitici R.E.M., il gruppo di cui è stato il frontman sino allo scioglimento del 2011 dopo 31 anni di successi.