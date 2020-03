Non è la d'Urso, Valeria Marini e la verità sul tampone fatto prima di entrare nella Casa del Gf Vip 4

Valeria Marini è stata ospite, domenica 29 marzo 2020, del programma di Canale 5, a Live non è la D'Urso. Valeria nell'occasione ha anche chiarito un episodio avvenuto nella Casa del Grande Fratello Vip 4, quello del tampone fatto prima di entrare. Marini è infatti stata poco bene prima dell'ingresso e parlando con gli inquilini li aveva rassicurati"tranquilli non ho niente ho fatto il tampone per il coronavirus".

Le parole hanno causato qualche polemica soprattutto fuori dalla Casa. "Io ho fatto un tampone faringeo, soffro con la gola, ho fatto tutte le analisi. Per me che non sono esperta pensavo fosse il tampone del Coronavirus. Avevo degli abbassamenti di voce e il medico mi ha fatto questo tampone ma non era quello del Coronavirus", ha detto Valeria Marini in collegamento.