Ascolti tv, Bonolis su Canale 5 vince su Fiorello (Rai 1) nella sfida di sabato 28 marzo 2020 in prima serata

E' nata ed è stata impostata come sfida degli ascolti nella prima serata tv del sabato sera ai tempi del Coronavirus. E' quella fra Paolo Bonolis in onda su Canale 5 e Fiorello che viene programmato su Rai Uno. Due programmi non inediti, ma popolari, come i conduttori ai quali il pubblico è molto affezionato.

Ieri, sabato 27 marzo 2020, il secondo round. E a trionfare nel prime time è stata la replica di Ciao Darwin – Terre Desolate condotto da Paolo Bonolis. Successo di un soffio, segno che il testa a testa è e sarà entusiasmante. Vivaraiplay di Fiorello ha totalizzato 4.367.000 spettatori pari al 15.3% di share. Ciao Darwin su Canale 5 ha chiuso con 4.514.000 spettatori pari al 18.5% di share.

Su Rai2 Petrolio Antivirus ha ottenuto l'attenzione di 1.292.000 spettatori per il 4.7% di share mentre su Italia 1 il cartone animato Pets – Vita da animali ha riscosso un discreto successo, vista la media della rete giovane di Mediaset, con 2.180.000 spettatori per il 7.5% di share. Italia1 sta dimostrando di sapersi muovere in questo terreno complicato dall'emergenza, proponendo film e saghe, come Harry Potter, che riescono a mettere d'accordo tutta la famiglia.

Su Rai3 Sapiens – Un Solo Pianeta ha totalizzato 1.520.000 spettatori pari ad uno share del 5.1% e su Rete4 Speciale stasera Italia Weekend ha chiuso con una media di 1.079.000 spettatori con il 3.8% di share. Su La7 Operazione sottoveste si è dovuto accontentare di 866.000 spettatori con uno share del 3.2%, idem su Tv8 per il film Agente 007 – Una Cascata di diamanti con 482.000 spettatori per l’1.8%. Infine, su Nove, L’Ombra del Sospetto ha concluso la sua prima serata con 785.000 spettatori e il 2.7% di share.