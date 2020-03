Live Non è la d'Urso in onda domenica 29 marzo, le anticipazioni. Emergenza Coronavirus in primo piano

In una ricca serata di offerta televisiva, come quella di oggi domenica 29 marzo, va in onda regolarmente la puntata di Live Non è la D’Urso.

Nel programma condotto da Barbara D’Urso su Canale 5, sono previsti tanti i collegamenti da studio, soprattutto per approfondire l'emergenza Coronavirus, la pandemia che si sta affrontando e che sta colpendo duramente il nostro Paese. Interverranno alla trasmissione diversi inviati per aggiornare sulla situazione Covid-19 in Italia e nel mondo, con l’intervento di diversi ospiti, che parleranno dalle rispettive abitazioni. Appuntamento alle ore 21:20 su Canale 5 o in diretta streaming sulla piattaforma Mediaset Play.