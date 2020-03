Stasera in tv, Ciao Darwin 8 sabato 28 marzo 2020: Family Day e Gay Pride. Madre natura Angelina Michelle

Stasera, sabato 28 marzo 2020, torna lo show di Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Appuntamento in prima serata su Canale 5, per una puntata di Ciao Darwin 8 che è in replica come già successo sabato scorso. Un programma fortunato, ascolti alla mano, e c'è attesa per sapere quale puntata è stata scelta.

Mediaset dà notizia che rivedremo due categorie sfidarsi a colpi di prove semiserie per fissare i caratteri dominanti del Terzo Millennio: Family Day e Gay Pride. A capitanare le due squadre, rispettivamente, Povia e Vladimir Luxuria.

Madre Natura per questa puntata è Angelina Michelle, modella francese dai capelli rossi e dagli occhi azzurri (guarda qui il video con l'intervista), una delle protagoniste che ha conquistato i fan del programma.