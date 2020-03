Stasera in tv, film e programmi: cosa vedere sabato 28 marzo 2020. Fiorello contro Bonolis, la sfida continua

Fiorello contro Bonolis nella sfida della prima serata tv di oggi, sabato 28 marzo 2020. Sembra questo, come la scorsa settimana, il tema conduttore dell'offerta televisiva per gli italiani in casa in ossequio degli obblighi sull'emergenza Coronavirus.

Ma l'offerta dei canali è certamente più ampia. Diamo uno sguardo a cosa vedere stasera in tv. "Il meglio di Viva RaiPlay!" è su Rai Uno mentre "Ciao Darwin 8 -Terre desolate" su Canale 5.

Tra i film spiccano "Child 44" su Rai Movie, "Pets – Vita da animali" su Italia Uno e "Operazione sottoveste" su La7.

La miniguida nel dettaglio, della prima serata.

Rai Uno 22:00 – Il meglio di Viva RaiPlay!

I momenti più esilaranti, comici e divertenti del programma di Fiorello trasmesso in streaming su Raiplay. Il programma trasmesso per la prima volta in prima serata ha lo scopo di intrattenere il pubblico, portando momenti divertenti in questa quarantena causata dall'emergenza covid19.

Rai Due 21:05 – Petrolio

Giammaria Duilio conduce una nuova puntata di "Petrolio". Il programma andrà ad approfondire nuovi dati in merito all'emergenza coronavirus.

Rai Tre 21:45 – Sapiens: un solo pianeta

Il primo ricercatore del CNR Mario Tozzi conduce una nuova puntata del programma di approfondimento "Sapiens", dedicata alla malnutrizione, all'ecosostenibilità e allo spreco alimentare.

Rai Movie 21:10 – Child 44 (Film thriller)

Ambientato nell'Unione Sovietica di Stalin, Leo Demidov è membro della polizia segreta sovietica dell'MGB. Contravvenendo all'ordine del suo superiore, decide di iniziare a investigare sugli omicidi di alcuni bambini, nel tentativo di fermare il serial killer.

Rete 4 21:27 – Stasera Italia Weekend

Canale 5 21:20 – Ciao Darwin 8

In replica su Canale 5 la seconda puntata del programma d'intrattenimento "Ciao Darwin 8 – Terre desolate". In questa puntata del game show da Paolo Bonolis e Luca Laurenti si scontreranno Family Day e Gay Pride.

Italia Uno 21:20 – Pets: Vita da Animali (Film d'animazione)

La5 21:10 – Inga Lindstrom: Segreti di famiglia (Film sentimentale)

La7 21:15 – Operazione sottoveste

TV8 21:30 – Agente 007: Una cascata di diamanti

Sky Cinema Uno 21:15 – Blood Money: a qualsiasi costo