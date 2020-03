Amici 2020 serale, Nyv eliminata ma non battuta. Canta Con il nastro rosa nella semifinale del 27 marzo Video

Nyv non va alla finale di Amici 2020 serale, ma la cantante è piaciuta nella semifinale in onda ieri, venerdì 27 marzo 2020 su Canale 5. Ha dovuto abbandonare il programma battuta nella sfida finale dall'altra cantante, Giulia, che l'ha superata.

Tuttavia Nyv, anche se non sarà della finale del 3 aprile prossimo, ha incassato una vittoria morale: ha ricevuto un doppio premio, annunciato da Maria De Filippi in chiusura di trasmissione. Non una consolazione, ma un segno tangibile del suo riconosciuto talento. Eccola interpretare "Con il nastro rosa". (guarda qui il video di Nyv che canta "Con il nastro rosa")