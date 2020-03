Su Sky Uno riparte Epcc. Cattelan lo annuncia su Instagram imitando Mattarella nel fuori onda - video

Riparte martedì 7 aprile la trasmissione "E poi c'è Cattelan - EPCC 2020". L'annuncio del nuovo ciclo di puntate del talk di Sky arrivato alla settima edizione ha visto il presentatore, Alessandro Cattelan lanciare il promo sul suo profilo Instagram rifacendo il verso al fuori onda del presidente della Repubblica Sergio Mattarella (clicca qui per vederlo) che in queste ore sta spopolando sui social. EPCC andrà in onda su Sky Uno dopo il precedente rinvio. Infatti la nuova serie sarebbe dovuta iniziare il 24 marzo ma vista la grave situazione di pandemia Coronavirus in Italia, il programma era stato momentaneamente sostituito da uno spin off, chiamato "E poi c'è Cattelan Alive" con collegamenti via Instagram con i vari ospiti.