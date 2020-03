Ascolti tv, Amici 2020 serale trionfa venerdì 27 marzo: 4,5 milioni per Maria De Filippi e i suoi talenti

Un trionfo ieri sera in tv per Maria De Filippi e i suoi talent. Amici 2020 serale, vince la battaglia degli ascolti di venerdì 27 marzo 2020. I telespettatori del talent crescono per la semifinale mentre scendono di oltre mezzo milioni gli spettatori dello Speciale Tg1.

Il programma di Canale 5 incrementa di 400 mila spettatori con uno share di un punto superiore. Amici, infatti, ha chiuso la semifinale con un totale di 4.597.000 spettatori pari al 20.5% di share, superiore rispetto a sette giorni fa quando il programma chiuse con 4.145.000 spettatori pari al 19.4% di share.

Lo Speciali del Tg1, intitolato "Resistere" ha tenuto davanti allo schermo una media di 1.794.000 spettatori pari al 6.6% di share. Su Rai2 "The Good Doctor" 2.472.000 spettatori pari all’8.2% di share, mentre su Italia 1 il film "Terminator: Genisys" ha totalizzato una media di 1.499.000 spettatori pari al 5.5% di share. Su Rai3 il film di Brett Ratner "After the Sunset" ha raccolto davanti al video 1.087.000 spettatori pari ad uno share del 3.6%, Quarto Grado su Rete4 ha chiuso con 1.476.000 spettatori con il 6.3% di share, mentre su La7 Propaganda Live ha registrato 1.544.000 spettatori con uno share del 6.5%.

Il talent di Maria De Filippi irraggiungibile insomma e venerdì prossimo, 3 aprile, è prevista la finale del programma.