Amici 2020 serale: Gaia, Javier, Nicolai e Giulia: scheda dei 4 finalisti del 3 aprile. Chi sono e cosa fanno

Amici 2020 serale, va adesso verso la finale. I quattro finalisti - usciti dalla semifinale di ieri sera venerdì 27 marzo su Canale 5 - si sfideranno per la vittoria nell'ultima puntata in onda venerdì 3 aprile. Si tratta di due ballerini e due cantanti: Gaia Gozzi, Javier Rojas, Nicolai Gorodiskii e Giulia Molino.

I concorrenti del serale di Amici 19 che hanno lasciato il gioco nelle precedenti puntate, prima di Nyv che ha lasciato il talent ieri sera guadagnandosi comunque premi per le sue esibizioni e la sua crescita, sono invece i cantanti Francesco Bertoli, Jacopo Ottonello e Martina Beltrami e i ballerini Talisa Ravagnani e Valentin Alexandru Dumitru.

Il fortunato e ormai storico Talent show ideato, scritto e condotto da Maria De Filippi scopre, coltiva e promuove il talento di giovani artisti del mondo della musica e della danza. I professori di canto sono Rudy Zerbi, Stash e Anna Pettinelli. I professori di ballo Alessandra Celentano, Veronica Peparini e Timor Steffens. Giudici del serale: Vanessa Incontrada, Loredana Berté (Alessia Marcuzzi), Gabry Ponte e Tommaso Paradiso. Direttore artistico: Giuliano Peparini.

Ma chi sono i quattro finalisti sui quali c'è attesa e attenzione per la finale di venerdì prossimo? Vediamoli in questa scheda. Le informazioni, anche molto personali, sono tratte dal sito di Amici.

GAIA Cantante. Ha 22 anni, è di Viadana (MN) ma vive a Milano. Il papà è italiano e la mamma è brasiliana. Si definisce abbastanza semplice ma quando vuole qualcosa fa di tutto per ottenerla. È amante della vita e non vuole preoccuparsi di quello che è giusto o sbagliato ma fare quello che sente.

Non ha mai studiato canto: ha frequentato solo una lezione ma l’insegnante voleva cambiarle la voce e lei è andata via.

JAVIER Ballerino. Javier ha 22 anni e viene da Cuba. Ha iniziato a studiare a 10 anni nella Scuola Nazionale del Balletto di Cuba. Era una scelta della madre ma poi si è appassionato e adesso per lui la danza è tutto. Si definisce carismatico, positivo, competitivo, sicuro di quello che fa. Ha studiato con il grande ballerino Carlos Acosta e da dicembre 2018 si è trasferito a Stoccolma per ballare.

NICOLAI Ballerino. Ha 24 anni, è nato in Ucraina ed è cresciuto in Argentina. Inizia a ballare a 11 anni quando la madre, aspirante ballerina, lo avvicina alla danza. All’inizio non gli piace ma dopo poco se ne innamora e non la lascia più. Si definisce una persona passionale che fa tutto sempre con il cuore.

GIULIA Cantante. Ha 20 anni e vive a Scafati (SA) con la famiglia. Si definisce molto testarda, fragile e insicura. Deve fare la doccia sia la sera che il mattino seguente e non esce di casa senza profumo. La passione per la musica è nata in un villaggio turistico.