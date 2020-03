Amici di Maria De Filippi, flirt fra ballerini. Valentin: "Innamorato di Francesca Tocca, ma è già finita"

Da ridere

7 Cervelli e il nuovo video #Iorestoacasa "stete a chesa somari!"

I 7 Cervelli tornano in un momento drammatico come questo del Coronavirus. Tornano e ci fanno sorridere, o meglio ridere, su una parodia della gente che deve rimanere a casa e poi di fatto non ci sta, eludendo le disposizioni vigenti (restrittive) per fermare l'epidemia. Luca Pellegrini e Fabrizio Fabbi, i 7 Cervelli, tornano insieme al loro staff con un video che poi di fatto è un invito ...