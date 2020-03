Amici 2020 serale, ecco i finalisti usciti dalla semifinale di venerdì 27 marzo 2020: quanti colpi di scena

Amici 2020 serale, la semifinale di venerdì 27 marzo su Canale5 con Maria De Filippi termina con i verdetti. Si sono decretati i finalisti tra i cinque concorrenti che erano rimasti in gara: le tre cantanti Giulia, Gaia e Nyv e i due ballerini, Javier e Nicolai. Da cinque, sono rimasti in quattro.

Gaia e Giulia, una grande sfida con Gaia prima finalista. Javier è secondo finalista di Amici 2020, poi il terzo è l'altro ballerino: Nicolai.

Ha battuto la concorrenza di Nyv e Giulia che sono rimaste a giocarsela per un posto. Per la cronaca il ballerino non è rimasto affatto contento della sua esibizione, nonostante gli sia valsa la maglia per la finale: "Oggi non mi è riuscito niente".

La quarta finalista è Giulia che piange all'annuncio. Nyv è l'ultima allieva della scuola di Amici 2020 a essere stata eliminata, proprio a un passo dalla finale, ma dopo una esibizione apprezzata e che vale un doppio premio in denaro.

Da segnalare che a poche ore dall'inizio della semifinale, è stata resa nota la decisione di Nicolai che ha dichiarato: “Se io dovessi vincere, vorrei condividere il premio con Javier. Perché secondo me anche lui ha lavorato tanto, ha messo tanto sforzo ed è bravo".