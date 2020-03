Don Matteo, la nuova serie si farà. La conferma ufficiale di Rai Fiction e le prime indiscrezioni

Don Matteo, la tredicesima serie si farà L'ufficialità è arrivata dalla direttrice di Rai Fiction, Eleonora Andreatta: “Gli spettatori hanno apprezzato lo sforzo che abbiamo fatto per trovare nuove suggestioni narrative, dalla formula tematica legata ai Comandamenti, a un linguaggio che ha dato ancora più realismo alla comedy, a nuovi personaggi che hanno consentito di arricchire e articolare le trame attorno a una squadra collaudata e irresistibile. Don Matteo è un prete universale - ha spiegato - e ha stretto un patto forte con gli spettatori che si realizza grazie alla qualità degli sceneggiatori, dei registi, della troupe e degli interpreti. Un grande lavoro orchestrato da una società di produzione di eccellenza come la Lux Vide che, insieme a Rai Fiction, è già al lavoro per pensare alla prossima stagione”. L’edizione numero 12, nonostante le modifiche apportate alla struttura episodica, ha fin da subito fatto il pieno di consensi chiudendo con 7.4 milioni di spettatori e uno share del 26.52%. Terence Hill tornerà quindi presto a Spoleto per la nuova stagione.



Servizio integrale a cura di Filippo Partenzi sul Corriere dell'Umbria del 28 marzo