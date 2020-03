Grande Fratello Vip 4, Andrea Denver e il dettaglio hot sul capezzolo di Adriana Volpe Video

Andrea Denver e Adriana Volpe. Amicizia e ammirazione nella Casa del Grande Fratello Vip 4. Lei ha dovuto abbandonare il reality show, lui è dentro e ripensa all'amica. Rivelando un dettaglio hot.

Durante una chiacchierata con Patrick Ray Pugliese, commentando una foto della conduttrice scattata per il calendario del reality show, Denver si è lasciato andare svelando anche un dettaglio piccante. I due hanno guardato meglio la foto notando un dettaglio. Patrick Ray Pugliese ha ammirato la bellezza della conduttrice nella foto commentando, poi, insieme ad Andrea Denver, il capezzolo che, probabilmente, s’intravedeva dal costume che indossava Adriana in quel momento. “Ma non ha il capezzolo così“, ha detto Patrick. “Sì ti dico di sì”, ha affermato a sua volta Denver sul conto dell'amica ed ex coinquilina.