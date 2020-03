Le Iene non riprendono il 9 aprile, slittano ancora: "In panchina per altre settimane". La nuova data

Le Iene per ora non tornano, slittano ancora. Il programma era previsto per il 9 aprile ma il comitato programmi Mediaset ha disposto che la trasmissione debba tornare in onda a partire dal 23 aprile prossimo, con altre due settimane di stop rispetto a quanto inizialmente preventivato. Lo rende noto proprio il programma in un comunicato pubblicato sul sito web de Le Iene che riporta la decisione del comitato a proposito della data di ripartenza prevista.

“Terminata la quarantena, Le Iene sarebbero dovute tornare in palinsesto il 25 marzo ma, a causa della chiusura di gran parte delle attività nel nostro paese, anche noi siamo stati tenuti fermi” viene riferito. Era stata diramata all’epoca una data di ripresa stimata al 9 aprile, dopo la quarantena resa necessaria dal caso di Coronavirus che si era verificato tra gli addetti ai lavori. Adesso, però, anche quel termine è stato disatteso: "Ora, se pur pronti ad entrare in campo, dovremo aspettare altre settimane in panchina. Ci spiace molto di non poter essere presenti in questo momento in cui la richiesta di informazione e intrattenimento è così centrale. Non dipende da noi. Torneremo così, come già detto, giovedì 23 aprile"