Grande Fratello Vip 4, la buonanotte provocante a distanza di Wanda Nara mercoledì 25 marzo 2020 Video

La conclusione della puntata numero 18 del Gf Vip 4 in onda mercoledì 25 marzo 2020 su Canale5, prevede in conclusione, nella notte, una "visione" di Wanda Nara.

"Voglio farvi vedere un post di Wanda Nara, perché non è Grande Fratello Vip night senza il suo saluto. Denver guarda che cosa ti manda la tua Wanda..." dice Alfonso Signorini prima dei saluti e mostra una foto di Wanda a tutti nella Casa e ovviamente ai telespettatori in diretta. "E' bellissima", si sente nei commenti. Pupo, che in studio è vicino (a distanza di sicurezza, ovviamente) ad Alfonso Signorini, commenta: "Mi manca". Wanda Nara è infatti opinionista del programma insieme al cantante e dopo l'emergenza Coronavirus è rimasta a Parigi dove vive col marito Mauro Icardi e i figli (guarda qui il video).