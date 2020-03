Stasera in tv, film e programmi: cosa vedere giovedì 26 marzo 2020: anche Quo Vado di Checco Zalone

Coronavirus, il messaggio (in spagnolo) di solidarietà alla Spagna di von der Leyen: "Non siete soli"

(Agenzia Vista) Bruxelles, 26 marzo 2020 25-03-20 Coronavirus, il messaggio di solidarietà alla Spagna di von der Leyen: "Non siete soli" La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha inviato un messaggio di solidarietà alla Spagna. "Spagnoli non siete soli. In Europa lavoriamo senza sosta su tutti i fronti per non lasciare indietro nessuno. Presto mascherine, guanti, e tute ...