Ascolti tv, Grande Fratello Vip 4 trionfa nella serata di mercoledì 25 marzo 2020

Trionfa il Grande Fratello Vip 4 negli ascolti della serata di ieri, mercoledì 25 marzo 2020. Il programma condotto da Alfonso Signorini in onda su Canale5, ha fatto segnare il 19.1% di share. La replica di "Meraviglie – Stanotte a Venezia", con l'anteprima inedita di Alberto Angela che ha parlato agli italiani, ha realizzato invece su Rai1 il 12.3% di share.

La puntata numero 18 del Grande Fratello Vip è stata vista da 4.048.000 spettatori netti pari al 19.1% di share. Su Rai1, la replica di "Meraviglie – Stanotte a Venezia" rappresenta la scelta di 3.193.000 spettatori pari al 12.3% di share. "John Wick", action movie con Keanu Reeves, in onda su Italia1, fa segnare 2.726.000 spettatori netti per il 9.8% di share.

"Maltese – Il romanzo del commissario", su Rai2, è stato visto da 1.577.000 spettatori pari al 5.5% di share. Presa Diretta Speciale ha raccolto su Rai3 1.432.000 spettatori pari ad uno share del 5.4%. Su Rete4, il talk show di Mario Giordano "Fuori dal Coro" conquista 1.254.000 spettatori con il 5.6% di share. "Atlantide", in onda su La7, è stato visto da 708.000 spettatori netti per il 2.7% di share. "I pinguini di Mr. Popper", in onda sul Nove, sono la scelta di 675.000 spettatori netti per il 2.4% di share. "Antonino Chef Academy", in onda su Tv8, raccoglie 611.000 spettatori con il 2.2% di share.