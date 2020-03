Grande Fratello vip 4, violenta lite nella Casa: Fernanda Lessa e Antonella Elia arrivano alle mani Video

Coronavirus, sorpresa per i camionisti spagnoli in un'area di servizio

(Agenzia Vista) Spagna, 25 marzo 2020 Coronavirus, sorpresa per i camionisti spagnoli in un'area di servizio Acqua, dolci, caffè e tanto altro, tutto gratuito per i camionisti. E' l'idea che hanno avuto i proprietari di un area di servizio in Spagna per esprimere la loro solidarietà a questi lavoratori che trasportano beni di prima necessità per tutto il Paese per far fronte all'emergenza ...