Stasera in tv mercoledì 25 marzo, le partite dell'Italia Mondiale '82 e ritratto di Scirea su Raisport Classic

Italiani in casa per la quarantena dell'emergenza Coronavirus, ma non mancano le occasioni agli sportivi per vedere in televisione momenti storici del calcio. Partite memorabili e calciatori e uomini indimenticabili.

Oggi, mercoledì 25 marzo 2020, in apertura e chiusura di programmazione di Raisport Classic (canale 57 DDT), ecco due partite del Mundial in Spagna nel 1982 (l'Italia vinse il Campionato del mondo): Italia-Argentina alle e alle 22 Italia-Brasile. Il re-live del match contro la Seleçao sarà preceduto, tra l'altro, alle 21, da un ritratto, intimo e privato, di Gaetano Scirea, leader silenzioso, assieme al capitano Zoff, di quella Italia avviata, dopo la doppia impresa di Barcellona, al terzo titolo mondiale della propria storia