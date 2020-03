Ascolti tv, fenomeno Harry Potter: batte anche Alberto Sordi nella serata di martedì 24 marzo 2020

Il film di Harry Potter vince ancora. Nella serata di ieri, martedì 24 marzo 2020, la saga che va in onda ogni lunedì e martedì su Italia1, ha battuto anche il film in onda su Rai1 "Permette? Alberto Sordi" che si è fermato al 15.10% di share. "Harry Potter e il calice di fuoco", il quarto film della saga tratta dai romanzi di J.K. Rowling, ha realizzato 4.430.000 spettatori netti per il 16.80%.

"Permette? Alberto Sordi" su Rai1 ha fatto 4.226.000 spettatori netti per il 15.10% di share.



"Pechino Express – Le Stagioni dell'Oriente" in media, realizza invece 2.543.000 spettatori netti per il 9.5% di share. Il Tg5 Speciale, su Canale 5, è stato visto da 1.685.000 spettatori netti per il 7.30% di share. "DiMartedì", il talk show condotto da Giovanni Floris, è stato seguito da 1.771.000 spettatori netti per il 6.4% di share.

"#Cartabianca", il talk show condotto da Bianca Berlinguer, è stato visto da 1.521.000 spettatori pari ad uno share del 5.6%. Su Rete4, il cult movie "Commando", con Arnold Schwarzenegger, è stato visto da 1.563.000 spettatori con il 5.3% di share.

Il film "Fantozzi contro tutti", sul Nove, è stato visto da 416.000 spettatori netti per l'1.5% di share. "Balla coi lupi", grande classico con Kevin Costner, è stato visto da 272.000 spettatori netti per l'1.1% di share.