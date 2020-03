Stasera in tv, torna mercoledì 25 marzo 2020 su Rai2 Maltese. Il romanzo del Commissario

Appuntamento atteso stasera, mercoledì 25 marzo 2020, su Rai2. Viene riproposto, per quattro prime serate, “Maltese. Il romanzo del Commissario”, la serie con Kim Rossi Stuart, per la regia di Gianluca Maria Tavarelli, la storia del commissario capo della Questura di Trapani che negli anni Settanta ha combattuto con coraggio e determinazione la criminalità organizzata e le mire espansionistiche della mafia in Sicilia. Un bel cast affianca il protagonista Rossi Stuart: Rike Schimid, Francesco Scianna, Antonio Milo, Enrico Lo Verso, Paolo Ricca, Marco Leonardi, Roberto Nobile, Rosario Terranova, Claudio Castrogiovanni, Francesco Colella, Pippo Pattavina, Filippo Luna, Alessandro Schiavo, Cloe Romagnoli e con la partecipazione di Michela Cescon, di Eros Pagni e di Valeria Solarino.

Nella prima puntata, in onda alle 21.20, il Commissario di polizia Dario Maltese si fa trasferire a Trapani per far luce sulla morte dell’amico fraterno Gianni, ucciso davanti ai suoi occhi alla vigilia del matrimonio.