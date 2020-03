Pechino Express 2020, Top contro Collegiali ma a sorpresa escono Soleil Sorge e la mamma: ecco come è andata

Pechino Express 2020, Top contro Collegiali nell'ultima parte del viaggio che ha avuto luogo in Cina nella puntata andata in onda martedì 24 marzo ma girata prima dell'emergenza Coronavirus. Le Top vincono la Prova Vantaggio e assegnano la penalità alle Collegiali ma alla fine proprio queste ultime si aggiudicano la puntata e sono chiamate a decidere chi, se si va a eliminazione, mandare fuori. Tra i Gladiatori e Mamma e Figlia scelgono queste ultime, "per motivi strategici" - dicono. A sorpresa, Soleil Sorge e Wendy Kay devono abbandonare il gioco. "Mi mancherete", ha detto loro il conduttore, Costantino della Gherardesca. La classifica finale delle quattro coppie rimaste: Le Collegiali (Nicole Rossi e Jennifer Poni), Wedding Planner (Enzo Miccio e Carolina Giannuzzi), Le Top (Ema Kovac e Dayane Mello), I Gladiatori (Max Giusti e Marco Mazzocchi). Nella prossima puntata il viaggio siamo in Corea del Sud.