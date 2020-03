Pechino Express 2020, ultima tappa in Cina. Anticipazioni puntata martedì 24 marzo

Pechino Express 2020, ultima tappa in Cina per le cinque coppie rimaste in gara nell'adventure game in onda in prima serata su Raidue. I viaggiatori, guidati da Costantino della Gherardesca, dovranno arrivare in Corea del Sud affrontando incredibili sfide. Si partirà da Xijangyuan, una provincia autonoma fatta di piccoli villaggi di pescatori in cui il tempo sembra essersi fermato. I viaggiatori si sfideranno poi nella Prova Vantaggio. Le cinque coppie rimaste in gara sono: Le Collegiali (Nicole Rossi e Jennifer Poni), I Gladiatori (Max Giusti e Marco Mazzocchi), Mamma e Figlia (Soleil Sorge e Wendy Kay), Le Top (Ema Kovac e Dayane Mello) e i Wedding Planner (Enzo Miccio e Carolina Giannuzzi).