Stasera in tv, programmi e film di martedì 24 marzo 2020: Sordi, Harry Potter, Gomorra e Pechino Express

Le immagini

Nevica anche a Gubbio, il suggestivo video dei fiocchi bianchi in centro

La neve è caduta più abbondante nella tarda mattinata di martedì 24 marzo anche a Gubbio. Come in gran parte dell'Umbria, infatti, i fiocchi hanno ricoperto la città di pietra creando un suggestivo spettacolo nelle vie del centro storico e non solo. L'ondata di maltempo e freddo dovrebbe continuare per tutta la giornata, facendo vivere un vero e proprio inverno in questo scorcio di fine marzo. ...