Belen Rodriguez, lato B da 250mila like: spiaggia e mini perizoma. I fan impazziscono su Instagram

La foto di Belen Rodriguez è in bianco e nero e fa letteralmente impazzire i fan. Perché stavolta l'immagine postata dalla modella sul suo profilo Instagram è davvero esagerata. La showgirl è distesa sulla spiaggia a pancia in sotto e indossa soltanto un perizoma che esalta il suo Lato B così come tutto il resto del suo fisico. La schiena è piena di sabbia, l'acqua accarezza dolcemente il suo corpo. Non a caso il post che accompagna la pubblicazione è fatto da una sola parola: cuerpo. La foto ovviamente ottiene un grande successo tra i follower che la premiano con oltre 250mila like.

